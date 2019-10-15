İHH'dan öğrencilere destek

15.10.2019 15:38

Aksaray'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, kent genelinde ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, yaptığı açıklamada, insani yardım alanına giren her konuda kamu yararına hizmet sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen 'Okullarda Askıda Kıyafet Projesi' kapsamında okul idarelerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduklarını anlatan Özkan, "İmkanlar ölçüsünde yardımlar yapıyoruz. Proje ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu vesileyle projemize katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA