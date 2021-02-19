İHH'dan Nijer'e sıtma ilacı desteği
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İHH'dan Nijer'e sıtma ilacı desteği

19.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:00
İHH'dan Nijer'e sıtma ilacı desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nijer'e 141 bin paket sıtma ilacı yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Nijer'e 141 bin paket sıtma ilacı yardımında bulundu.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 400 bin insan, sıtma nedeniyle hayatını kaybediyor ve bu oranın yüzde 94'ü Afrika kıtasında yaşanıyor. En savunmasız grup olan 5 yaş altı çocuklar, ölümlerin yüzde 67'sini oluşturuyor. Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer de sıtma hastalığının en fazla görüldüğü ülkelerin başında geliyor. Bölgedeki hastalığın kontrol altına alınabilmesi ve hastalığa bağlı ölümlerin azaltılması amacıyla harekete geçen İHH, Nijer'e 141 bin paket sıtma ilacı yardımında bulundu.

Türkiye'den kalkan özel uçakla Nijer'in başkenti Niamey'e götürülen ilaçlar, düzenlenen törenle Nijer Halk Sağlığı Bakanlığına teslim edildi. Töreninin ardından Sağlık Bakanı M. Ahmet Botto, desteklerinden dolayı Türkiye ve İHH'ya teşekkür etti.

Başkentte gerçekleştirilen teslim törenine M. Ahmet Botto'nun yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Niamey Büyükelçiliği Birinci Katibi Mustafa Ateşçi, İHH İnsani Yardım Vakfından Genel Sekreter Durmuş Aydın, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hasan Aynacı, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sait Demir, Batı Afrika Masası Koordinatörü Mustafa İhsan Orhan, Nijer Temsilcisi Sami Fadhel ile Davet ve Kardeşlik Vakfı Başkanı Maruf Çelik de katıldı.

İlaçlar, ülkenin çeşitli bölgelerindeki hastanelerde sıtma hastalığının tedavisinde kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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