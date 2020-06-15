İHH'dan Libya'ya Acil Yardım Kampanyası Onbinlerce insanın gıda yetersizliği ve çatışmalar sebebiyle acil yardım beklediği Libya için İHH İnsani Yardım Vakfı bir kampanya başlattı.

Onbinlerce insanın gıda yetersizliği ve çatışmalar sebebiyle acil yardım beklediği Libya için İHH İnsani Yardım Vakfı bir kampanya başlattı. "Libya'daki Kardeşlerimize Acil Yardım" kampanyası ile birlikte Türkiye'den Libya'ya gıda, hijyen, giysi ve barınma malzemeleri ulaştırılacak. Kaynak: AA