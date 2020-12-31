İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım
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İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım

31.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:46
İHH'dan Kolombiya ve Guatemala'daki kasırga mağdurlarına yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya ve Guatemala'da, geçen ay etkili olan Eta ve lota kasırgasında mağdur olan ailelere gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya ve Guatemala'da, geçen ay etkili olan Eta ve lota kasırgasında mağdur olan ailelere gıda yardımında bulundu.

İHH ve Guatemala Ulusal Afet Komisyonu (CONRED) iş birliğinde, ülkenin Alta Verapaz, Peten, Huhehuetenango, Zapaca ve Chiquimula bölgelerdeki barınaklarda yaşayan 480 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı yapıldı.

lota kasırganın ardından büyük bir yıkım yaşayan Kolombiya'nın San Andres Adası'nda da 650 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı gerçekleştirildi.

İHH yetkilileri, yardımlardan, iki ülkede aralarında fiziksel ve zihinsel engelli çocuklu ailelerin de olduğu toplam 5 bin 700 kişinin yararlandığını bildirdi.

Kolombiya, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama ve Nikaragua'yı, kasımda etkisi altına alan Eta ve lota kasırgasının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında 220'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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