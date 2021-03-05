İHH'dan Kolombiya'daki kasırga mağdurlarına insani yardım
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İHH'dan Kolombiya'daki kasırga mağdurlarına insani yardım

05.03.2021 05:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 05:36
İHH'dan Kolombiya'daki kasırga mağdurlarına insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'da, Kasım 2020'de etkili olan Eta ve lota kasırgasında mağdur olan ailelere gıda ve hijyen yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'da, Kasım 2020'de etkili olan Eta ve lota kasırgasında mağdur olan ailelere gıda ve hijyen yardımında bulundu.

İHH ve Cartagena Belediyesi ile Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (UNGRD) iş birliğinde, ülkenin Cartagena kentine bağlı Leticia ve Recreo kasabalarında yaşayan 1300 kişiye gıda ve hijyen paketi yardımı yapıldı.

Yardımların ihtiyaç sahiplerinde ulaştırılmasında, İHH temsilcisinin yanı sıra UNGRD Cartagena Direktörü Fernando Abello da eşlik etti.

Afetzedelere ulaşım, bölgenin zorlu şartları nedeniyle Kolombiya Donanması tarafından tahsis edilen bir botla sağlandı.

Kolombiya hükümeti ve yerel belediyeler, meydana gelen tahribatın giderilmesi için çalışmalarını sürdürürken, yıkılan yerleşim yerlerinin onarım çalışmaları ise devam ediyor.

İHH, lota kasırgasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Kolombiya'nın San Andres Adası ve Guatemala'da 1 Ocak 2021'de 650 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı gerçekleştirmişti.

Kolombiya, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama ve Nikaragua'yı, Kasım 2020'de etkisi altına alan Eta ve lota kasırgasının beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında 220'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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