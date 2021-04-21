İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı
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İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı

İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin ve Maicao'da ramazan dolayısıyla gıda yardımı dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kolombiya'nın en büyük ikinci kenti Medellin ve Maicao'da ramazan dolayısıyla gıda yardımı dağıttı.

İHH ve Medellin İslam Kültür Merkezi yetkilileri iş birliğinde gerçekleşen yardım organizasyonunda, Medellin'de 121, Maicao'da ise 160 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kolisi teslim edildi.

Kolombiya'dan sonra Ekvador ve Venezuela'da da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarını ulaştırmak isteyen İHH yetkilileri, çalışmalarını sürdürüyor.

İHH ve Cartagena Belediyesi ile Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (UNGRD) iş birliğinde, en son 5 Mart'ta ülkenin Cartagena kentine bağlı Leticia ve Recreo kasabalarında yaşayan 1300 kişiye gıda ve hijyen paketi yardımı yapılmıştı.

İHH, lota kasırgasının ardından büyük bir yıkım yaşayan Kolombiya'nın San Andres Adası ve Guatemala'da 1 Ocak 2021'de 650 aileye gıda ve hijyen paketi yardımı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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