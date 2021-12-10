İHH'dan "Kış Kapıda; Yalnız Bırakma" kampanyası

SAKARYA (AA) - Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için "Kış Kapıda; Yalnız Bırakma" kampanyası başlatıldı.

Orhan Cami yanındaki İHH hizmet binası önünde toplanan üyeler adına konuşan Sakarya Genç İHH üyesi Hasan Şengül, dünyanın farklı coğrafyalarında savaşların, çatışmaların, kuraklığın, doğal afetlerin, siyasi ve ekonomik problemlerin devam ettiğini söyledi.

Bu problemler nedeniyle milyonlarca insanın çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Şengül, 2021 yılında hala ülkesini, evlerini terk etmek zorunda kalan, göç yollarında ve mülteci teknelerinde yaşamını kaybeden insanlar olduğuna değindi.

Bir taraftan zenginliklere sahip olan ülkeler varken, diğer yandan en temel gıdaya ve temiz suya ulaşamayan ülkeler ve insanların bulunduğunu dile getiren Şengül, "Kış kapıya dayandı. İnsanlar, kamplarda ve harabeye dönmüş evlerde ağır kış şartlarından olumsuz etkileniyor. Soğuk hava, zorlu yaşam şartları ve hastalıklar mülteci kamplarındaki insanları daha zorlu şartlarda yaşamaya mecbur bırakıyor. Bu durumdan en fazla etkilenenler ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar. Her ne kadar onlar için bugüne kadar binlerce briket ev inşa etsek de halen çadır kamplarda yaşayan on binlerce insan kendilerine uzanacak bir el bekliyor." şeklinde konuştu.

Şengül, Suriye'de kamplarda çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev eşyası, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, hijyen malzemeleri, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçlarının devam ettiğini kaydetti.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye, "sakaryaihh.org.tr" adresinden ulaşılabilir.???????