İHH'dan Kahramanmaraş'taki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İlçe Temsilciliği tarafından ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıldı.

"Ramazanda umut var" sloganıyla yapılan çalışma kapsamında vakıf üyeleri tarafından ramazan ayı öncesi temin edilen gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Afşin Temsilcisi Durdu Özkök, "Ramazanda umut var' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında başlatılan yardım organizasyonunda Kahramanmaraş'a 1 tır yardım kolisi gönderildi. Buradan da ilçemize gönderilen 100 koliyi teslim aldık. Bizler de önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere bu kumanyaları ramazan ayından önce ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk