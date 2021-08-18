İHH'dan İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden Gazzeli ailelere ve yaralılara mali yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine 300, yaralılara 150'şer avro mali yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine 300, yaralılara 150'şer avro mali yardımda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden 259 aileye nakdi yardımda bulunduklarını söyledi.

Şurefa, her bir aileye 300 avro nakdi yardım ulaştırıldığını belirtti.

İsrail saldırılarında yaralanan 284 kişiye de 150'şer avro yardım yapıldığını aktaran Şurefa, söz konusu destekle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ağır ekonomik şartlar altında yaşayan insanların sıkıntılarının hafifletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız