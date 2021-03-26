İHH'dan İsrail'in Filistin'deki hukuksuz yerleşimlerine karşı birlikte hareket etme çağrısı

Edirne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından İsrail'in, Filistin topraklarında yürüttüğü işgal faaliyetlerini ve hukuksuz yerleşimleri durdurmak için uluslararası kamuoyuna birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Edirne İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından İsrail'in, Filistin topraklarında yürüttüğü işgal faaliyetlerini ve hukuksuz yerleşimleri durdurmak için uluslararası kamuoyuna birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Edirne İHH Derneği Başkanı Abdulkadir Akdi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıp, her yıl yüzlerce Filistinliyi evsiz bıraktığını belirtti.

Birçok ailenin sürekli, zorla yerlerinden edilme tehdidi altında yaşadığını ifade eden Akdi, şunları kaydetti:

"Kudüs'teki Müslümanlar, işgalin birebir muhatabı ve mağdurudur. Uzun yıllardır devam eden baskı siyaseti ağırlaşarak sürmektedir. Filistinlilerin topraklarının müsaderesi, evlerinin yıkılması, Yahudi yerleşim yerlerinin inşası, ikamet ve ruhsat işlemlerinde Müslümanlara ayrımcılık yapılması sonucu, Kudüs'te demografik yapı Yahudi yerleşimcilerin lehine değişmektedir. 70 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e uygulanan yaptırımlar her geçen gün ağırlaşmaktadır.

Hukuksuz işgal durdurulmalı, evlerin yıkımlara son verilmeli, yeni ev yapma ve restorasyonun önündeki engeller kaldırılmalıdır. İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır. Uluslararası adaleti ve hukuku uygulayacak mekanizmaların geliştirilmelidir. Adil barış ve istikrarı sağlamak için Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etmeleri ve bağımsız devletlerine kavuşmaları sağlanmalıdır."

İsrail'in hukuksuz uygulamalarına karşı çıktıklarını vurgulayan Akdi, "Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Tüm dünyadaki insanları, uluslararası mekanizmaları ve adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya çağırıyoruz. Kudüs özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı