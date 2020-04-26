İHH'dan ihtiyaç sahiplerine yardım Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 3 bin aileye gıda yardımı yapıldı.

İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de başlatılan "Şimdi Dayanışma Vakti" adlı yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini ifade eden İzci, şöyle konuştu:

"İhtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırıyoruz. Dağıtımını ramazanda yapmayı planladığımız 3 bin kumanyayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Türkiye'de kronik hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyoruz. Bu dönemde en çok zarar gören aile kurumunu ayakta tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İzci, vefakar Adıyamanlı vatandaşları zekat ve yardımlarını Demokrasi Parkı içerisindeki İHH standına beklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA