İhh'dan İhtiyaç Sahiplerine Kıyafet Yardımı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından bin 250 aileye kıyafet yardımında bulundu.

Gaziantep İnsan Hakları Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği Nizip Şubesi Başkanı Celal Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğumaya başlamasıyla ilçe merkezinde bulunan yetim çocuklar ve ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi.

Bu güne kadar bin 250 aileye ulaştıklarını aktaran Demir, yardımlarının aralıksız bir şekilde süreceğini bildirdi.