İHH'dan Güney Afrika'ya gıda ve hijyen paketi desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika'nın Kuzey Kap ve KwaZulu-Natal bölgelerinde yaşayan 1617 aileye gıda, 1367 kişiye de hijyen paketi dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Güney Afrika'nın Kuzey Kap ve KwaZulu-Natal bölgelerinde yaşayan 1617 aileye gıda, 1367 kişiye de hijyen paketi dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı beslenme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ulaştıran vakıf, dağıttığı paketlerde 4 kişilik ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılıyor.

İçinde mısır unu, pirinç, un, süt, şeker, hazır çorba, kırmızı fasulye, yemeklik yağ, tuz, çay, hamur mayası ve konserve fasulye bulunan gıda paketlerinden, Güney Afrika'nın Kuzey Kap ve KwaZulu-Natal bölgelerinde yaşayan 1617 aile faydalandı.

Bölgede sağlık çalışmaları da yürüten İHH, Afrika kıtasında koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan 1367 kişiye de hijyen paketi dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu