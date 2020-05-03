İHH'dan Gazzeli yetimlere nakdi yardım
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İHH'dan Gazzeli yetimlere nakdi yardım

İHH'dan Gazzeli yetimlere nakdi yardım
03.05.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:52

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yetimlere nakdi yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yetimlere nakdi yardımda bulundu.

Gazze'deki İHH ofisinin halkla ilişkiler sorumlusu Mahmud eş-Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın Gazze'deki 14 bin 392 Filistinli yetime nakdi yardımda bulunduklarını bildirdi.

Söz konusu yardımların Türk halkı tarafından Filistinli yetimlere gönderildiğini belirten Şurafa, yardımların devam edeceğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli, yaklaşık 13 yıldır İsrail tarafından uygulanan gayriinsani abluka nedeniyle çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA

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