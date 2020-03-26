İHH'dan Gazze'ye insani yardım İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinada olanlara yemek dağıttı, ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki pazar yerinde çıkan yangının mağdurlarına maddi yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, abluka altındaki Gazze'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinada olanlara yemek dağıttı, ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki pazar yerinde çıkan yangının mağdurlarına maddi yardımda bulundu.

İHH Gazze Ofisi Basın Sorumlusu Mahmud eş-Şerfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için ihtiyati olarak yurt dışından dönenlerin karantina altına alındığı merkezlere 400 kişilik yemek dağıttıklarını söyledi.

Şerfa, İHH'nın bu merkezlere üçüncü kez yemek dağıtımı yaptığını belirtti.

İHH sorumlusu, ayrıca, mart ayının başında Nusayrat Mülteci Kampı bölgesindeki pazar yerinde çıkan yangında ölen ve yaralananların ailelerine maddi yardım yapıldığını aktardı.

Dağıtılan yardımın toplamda yaklaşık 15 bin avroyu bulduğunu söyleyen Şerfa, olayda ölenlerin ailelerine 300 avro, yaralananlara ise 150 avro destek olunduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde 5 Mart'ta "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde çıkan büyük yangında 22 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk bulgulara göre yangına bir fırındaki gaz sızıntısının neden olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA