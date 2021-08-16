İHH'dan Gazze Şeridi'ndeki yetimlere okul malzemesi desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 350 yetim çocuğa okul malzemesi dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde 350 yetim çocuğa okul malzemesi dağıttı.

İHH Gazze Ofisi Medya Sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altındaki bölgede yeni eğitim-öğretim yılının başladığını belirtti.

Gazze'deki 350 yetime okul çantası ve çeşitli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin ulaştırıldığını aktaran Şurefa, bu yardım projesiyle Gazze Şeridi'nde ekonomik açıdan zor durumda bulunan ailelerin yükünü hafifletmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Şurefa ayrıca, İHH'nın bölge halkına insani yardımların tedariki konusunda var gücüyle çalıştığını söyledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy