İhh'dan Gazze'deki Hastaneye Güneş Enerjisi Projesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze Şeridi'ndeki elektrik sıkıntısı sebebiyle Cenin Hastanesinde güneş enerjisi projesini başlattı.

Vakfın Gazze'deki Medya ve Halkla İlişkiler sorumlusu Muhammed Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın, Cenin Hastanesindeki ameliyathanelerin ve tıbbi cihazların çalışması için hastanenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alternatif bir enerji projesi sunduğunu belirtti.

Şurfa, 70 bin dolarlık projeye, Gazze'de yaşanan zor şartlar ile elektrik kesintilerinin sağlık sektöründe neden olduğu tehlike sebebiyle başvurduklarını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de Hamas'a Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için "elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri" gibi konularda birtakım yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

Gazze'de 2009'dan beri bürosu bulunan İHH, bölgede bulunan muhtaçlara ve yetimlere de yardım faaliyetleri yapıyor.