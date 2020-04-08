İHH'dan Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü yaralılarına nakdi yardım İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinlilere nakdi yardımda bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında İsrail askerleri tarafından yaralanan Filistinlilere nakdi yardımda bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfının Gazze ofisi medya sorumlusu Muhammed eş-Şurefa, yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırdaki barışçıl gösterilere müdahalesi sonucu yaralanan 32 Gazzeliye, toplam 4 bin 800 dolar destek olduklarını belirtti.

Şurefa, İsrail ablukasının neden olduğu zor yaşam koşullarını hafifletmek amacıyla her yaralıya 150 dolar nakdi yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Filistinliler, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılması" talebiyle Mart 2018'den Aralık 2019'a kadar Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenledi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA