İhh'dan Fırat Kalkanı Bölgesine Eğitim Desteği - Azez

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bulunan Burakatı köyünde yıkılan bir okulun onarımına başladı.

Azez ilçesine bağlı, çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu ve 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı terör örgütlerinden temizlenen Burakatı köyünde okullar ve ibadethaneler onarılarak İHH'nın başlattığı proje ile yeniden halkın hizmetine sunuluyor.

Bu kapsamda Burakatı köyünde kullanılamaz halde bulunan bir okulun onarımına başlandı.

Onarım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü okul 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek.

İHH Kilis Suriye Çalışmaları Sorumlusu Ali İmran Durman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suriye'de savaşın başladığı ilk günden bu yana burada insani yardım çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz." dedi.

Suriye'nin en büyük sıkıntısının açlık ve yoksulluk olduğunu belirten Durman, bunun yanı sıra çatışma ortamı nedeniyle eğitimin de ciddi bir problem teşkil ettiğini söyledi.

Durman, Suriye'de savaşın başlamasıyla okul çağındaki çocukların eğitim alamadığına dikkati çekerek, "Biz de bu sebepten dolayı acil insani yardımın dışında, medrese, okul ve camileri onararak veya sıfırdan inşa ederek Suriye'de kalıcı eserler bırakmaya, eğitime ve sosyal yaşama destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İHH, geçen yıl Burakatı'da 1927'de inşa edilen ancak savaşta yıkılan bir camiyi onarıp ibadete açmıştı.