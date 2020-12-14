İHH'dan Etiyopyalı mültecilere gıda ve sağlık yardımı
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İHH'dan Etiyopyalı mültecilere gıda ve sağlık yardımı

14.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:37
İHH'dan Etiyopyalı mültecilere gıda ve sağlık yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'da yaşanan iç çatışma nedeniyle Sudan'a göç etmek zorunda kalan 2 bin 250 aileye gıda kolisi, 2 bin 250 aileye hijyen paketi ve 4 bin 500 battaniye dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya'da yaşanan iç çatışma nedeniyle Sudan'a göç etmek zorunda kalan 2 bin 250 aileye gıda kolisi, 2 bin 250 aileye hijyen paketi ve 4 bin 500 battaniye dağıttı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Etiyopya'nın Tigray Bölgesi'nden yaklaşık 60 bin mülteci Sudan'a göç etmek zorunda kaldı. Bölgede meydana gelen krizin ardından göç edilen kamplara ulaşan vakıf, Birleşmiş Milletler Sudan Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) ile koordineli yardım çalışması başlattı.

Bu kapsamda çadır kurulumuna yardım eden İHH ekipleri, aynı zamanda yaşam mücadelesi veren Etiyopyalı mültecilere gıda, sağlık ve barınma desteği sağladı. Yardımlardan şu ana kadar yaklaşık 25 bin kişi istifade etti.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda paketleri, 5 kişilik bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu paketlerde 5 kilogram toz şeker, 4,5 litre sıvı yağ, 5 kilogram un, 5 kilogram pirinç, mercimek ve tuz bulunuyor.

Mültecilere hijyen paketi de dağıtıldı

Mülteciler, bir yandan yoksullukla bir yandan da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ediyor.

Sağlık yardım çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüren İHH, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Um Rakuba ve Haşabe kamplarında hijyen paketi dağıttı.

Dağıtılan hijyen paketlerinde diş macunu, diş fırçası, hijyenik ped, el ve banyo sabunu, el havlusu, banyo havlusu, banyo lifi, bulaşık teli, bulaşık deterjanı, vazelin, cilt pudrası, çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünleri bulunuyor.

Yardımlar kapsamında, 2 bin 250 aileye gıda kolisi, 2 bin 250 aileye hijyen paketi ve 4 bin 500 battaniye dağıtıldı.

İHH ekipleri, bölgedeki kamplarda zor şartlarda yaşayan mültecilere yardımlarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak

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