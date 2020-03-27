İHH'dan Edirne sınırında bekleyen sığınmacılara insani yardım İHH İnsani Yardım Vakfı, Avrupa'ya geçmek için Edirne sınırında bekleyen sığınmacılara insani yardımlarını sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Avrupa'ya geçmek için Edirne sınırında bekleyen sığınmacılara insani yardımlarını sürdürüyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Binlerce sığınmacının Avrupa'ya geçmek için Edirne'deki bekleyişi sürüyor. Yunanistan, sınırda bekleyenlere gaz bombaları ile müdahale ediyor. Bu durumdan en çok kadın ve çocuklar zarar görüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise 28 Şubat 2020'den itibaren sığınmacılara olan yardımlarını aralıksız sürdürüyor" denildi.

Yardımların 13 farklı kalemde yapıldığı belirtilen açıklamada Pazarkule Sınır Kapısı'nda ve tüm Meriç Nehri boyunca bekleyen sığınmacılara bugüne kadar 44 bin kişilik çorba ve ekmek, bin 500 kişilik nohutlu pilav, 5 bin kişilik kumanya, 3 bin haşlanmış yumurta, 1 ton haşlanmış patates, 4 bin 700 liralık kırtasiye malzemesi ile 5 bin kişilik kek, süt, kadın temizlik ürünleri, ıslak mendil, battaniye ve bebek bezi desteğinde bulunulduğu ifade edildi.

Hayırseverlerin desteğiyle sığınmacılara yönelik yardımların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA