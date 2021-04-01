İHH'dan Doğu Türkistan'daki politikaları nedeniyle Çin mallarına "boykot" çağrısı
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İHH'dan Doğu Türkistan'daki politikaları nedeniyle Çin mallarına "boykot" çağrısı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
İHH'dan Doğu Türkistan'daki politikaları nedeniyle Çin mallarına 'boykot' çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskıları sona erene kadar tüm dünyanın Çin mallarını boykot etmesi çağrısında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik baskıları sona erene kadar tüm dünyanın Çin mallarını boykot etmesi çağrısında bulundu.

Derneğin Edirne Şube Başkanı Abdülkadir Akdi, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Çin yönetimince Doğu Türkistan'da Müslüman Uygur Türklerine yönelik sistemli soykırım yapıldığını öne sürdü.

Müslüman Uygurların insan hakları ihalellerine maruz bırakıldığını ileri süren Akdi, son 9 yıldır Doğu Türkistan'ın "cinnet halini" yaşadığını, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonu yürütüldüğünü ifade etti.

Çin yönetiminin kadın-erkek, genç-yaşlı demeden Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanları kamplara toplandığını anlatan Akdi, şunları kaydetti:

"Evlerinden, çocuk ve eşlerinden, ailelerinden, işlerinden ve sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan yaklaşık 8 milyon Doğu Türkistanlı, Çin'in 'Gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor.

Dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek sözü olmalı. Buradaki toplama kampları kayıtsız ve şartsız biran evvel kapatılmalı, bölgede uygulanan tüm insan hakları ihlallerine derhal son verilmelidir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya halkları Çin mallarını boykot etmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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