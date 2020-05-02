İHH'dan depremzede ve ihtiyaç sahibi 700 aileye nakdi yardım

Elazığ İnsani Yardım Derneğince depremzede ve ihtiyaç sahibi 700 aileye nakdi yardım yapıldı.

Elazığ İnsani Yardım Derneğince depremzede ve ihtiyaç sahibi 700 aileye nakdi yardım yapıldı.

Dernek yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi 700 aileye, 600 bin lira yardımı kapı kapı dolaşarak teslim etti.

Derneğin Yetim Birimi sorumlusu Kamil Seçkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremzede ve dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunduklarını söyledi.

Devletin bu vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Seçkin, "Biz de bu mübarek ramazanda ihtiyaç sahiplerimizin herhangi sıkıntı yaşamamasını sağlamak, çalışamayan eşlerin yokluğunu aratmamak için çoğu yetim ve dar gelirli ailelere yardım dağıtıyoruz. Nakdi yardım onların sıkıntılarını bir nebze giderecektir. Allah hayırseverlerden razı olsun." dedi.

Konteyner kentte yaşayan depremzede Saadet Baybaha da "Evimiz ağır hasarlı. Allah razı olsun devletimizden, başımızı sokacak bir yer verdi. İnsani Yardım Derneği de sürekli yanımızda, bize gıda ve para yardımı yapıyor. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Üç çocuk annesi Halime Coşkun ise eşinin inşaat işçisi olduğunu, bu süreçte çalışmadığı için sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Yardımlardan memnun olduğunu anlatan Coşkun, "Sürekli kapımızı çalıyorlar. Bize her türlü yardımı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA