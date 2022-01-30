İHH'dan, Çubuk'taki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

ANKARA (AA) - İhh İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesi "Farkındayım Ankaralı Kardeşimin Yanındayım" kampanyası kapsamında Çubuk ilçesindeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdı.

İhh İnsani Yardım Vakfı Ankara Şubesinin yürüttüğü çalışma kapsamında önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, yardımlar ulaştırılıyor. İHH gönüllüleri tarafından evler tek tek gezilerek hem durumları tespit ediliyor hem de yardım malzemeleri dağıtılıyor, faturaları ödeniyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çubuk Şubesi Başkanı Abdulhamit Ateş, AA muhabirine, kampanya kapsamında şu ana kadar 250'den fazla aileye ulaştıklarını belirtti.

Bağışçılardan gelen yardımlarla bu kampanyanın genişleyeceğini dile getiren Ateş, hedeflerinin Çubuk'ta 600 aileye yardım ulaştırmak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Özellikle Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada yaşanan ekonomik krizden daha çok etkilenen ailelerimize yardım eli uzatmak amacıyla bu kampanyayı başlattık. Biz İHH olarak bundan öncede Kovid-19 sürecinde 250 bin koliyi yurt içerisinde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmıştık. Bunun devamı olarak Ankara'daki kardeşlerimiz ve ilçemizdeki çevremizdeki yardıma muhtaç kardeşlerimiz için bu 'Farkındayım Ankaralı Kardeşimin Yanındayım' kampanyasını başlattık. Özellikle kirasını, su, elektrik, doğal gaz gibi faturalarını ödeyemeyen kardeşlerimizin faturalarını ödemelerine yardımcı oluyoruz. Gıda paketleri ve kömür dağıtıyoruz. Şu an için 250 ailemizin yardımına ulaştık. Yapılan tespitlere göre peyderpey dağıtımlarımız ve yardımlarımız devam edecek."

Kampanyaya katılmak isteyenlerin sayfalarından kendilerine ulaşabileceğini anlatan Ateş, "Bağış yapmak isteyenler 'Kardeşim' kampanyası diye belirtmesi gerekiyor. Allah şimdiden herkesin hayırlarını kabul etsin." diye konuştu.