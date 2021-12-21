İHH'dan Çad'daki Kamerunlu mültecilere acil yardım - Haberler
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İHH'dan Çad'daki Kamerunlu mültecilere acil yardım

AA - Haberler | Güncel

İHH İnsani Yardım Vakfı, Çad'ın başkent N'djamena'daki kamplarda zorlu şartlar altında yaşayan Kamerunlu mültecilere yönelik yardım çalışması başlattı.

İhh İnsani Yardım Vakfı, Çad'ın başkent N'djamena'daki kamplarda zorlu şartlar altında yaşayan Kamerunlu mültecilere yönelik yardım çalışması başlattı.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, Kamerun'da kabileler arasında su kaynaklarına erişim ve arazi kullanımı nedeniyle çıkan çatışmalar sonucu Çad'a sığınan mültecilere yönelik yardım çalışması başlatıldı.

İlk olarak mültecilerin kaldığı Milezi kampında bulunan 240 aileye içerisinde yağ, pirinç, salça, makarna, tuz, soğan, tencere, cibinlik, hasır ve battaniye yardım paketi ulaştırıldı.

Kampta ayrıca 20 büyükbaş hayvan kesilerek 400 aileye et dağımı gerçekleştirildi.

Milezi kampının yanı sıra Unduma ve Walia Ngueli kampları da ziyaret edilerek ihtiyaçlar belirlendi.

İhh tarafından acil yardım çalışmaları kapsamında bin 500 aileye un, pirinç, makarna, yağ, salça ve tuzdan oluşan gıda paketi ile cibinlik, battaniye ve hasır ulaştırılması hedefleniyor.

Kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverlerin, İHH'nın banka hesap numaralarına açıklama kısmına "15717" yazarak bağışta bulunabileceği belirtildi.

İHH'dan Çad'daki Kamerunlu mültecilere acil yardım

İHH'dan Çad'daki Kamerunlu mültecilere acil yardım

İHH'dan Çad'daki Kamerunlu mültecilere acil yardım

AA - Son Dakika Haberleri

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