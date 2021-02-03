İHH'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret
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İHH'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

03.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:04
İHH'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Yıldırım ve beraberindeki vakıf yöneticilerini partisinin genel merkezinde kabul eden Destici, Kovid-19'u atlatan Yıldırım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yıldırım, ziyaretteki konuşmasında, BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendileri için önemli bir yerinin bulunduğunu belirterek, ihtiyaç duydukları her dönemde kendilerine destek olduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu'nun fikirlerinin devam ettiğini gördüklerini ve daha ileriye taşınacağına inandıklarını ifade eden Yıldırım, Yazıcıoğlu adına Gazze'de inşa edilen Muhsin Yazıcıoğlu Osmanlı Kültür Merkezi'nin mezun verdiğini, mezuniyete ilişkin görüntüleri Desitici'ye takdim edeceklerini aktardı.

"Çocuklarımıza ve yetimlerimize sahip çıkıyorlar"

Destici ise İHH'nın mazlum coğrafyaların pek çoğunda umut ve ihtiyaç duyulan her yere yardım gayretinde olduğunu belirterek, "Emperyalistlerin kan ve gözyaşı içinde bıraktığı İslam coğrafyaları, mazlum coğrafyalar var. Zulmün en şiddetli olduğu bu yerlerde çocuklarımıza ve yetimlerimize gerçekten sahip çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Vakfın yetimlere yönelik projelerini önemsediklerini söyleyen Destici, yetimlere sahip çıkılmadığında başkalarının bu boşluğu dolduracağını ifade etti ve bu alandaki çalışmaların önemine dikkati çekti.

Destici, Gazze'de Muhsin Yazıcıoğlu adına bir merkez inşa etmek istediklerini, bu taleplerinin vakıf tarafından "mutlulukla" karşılanmasıyla süreci tamamladıklarını anlatarak, bugün bu merkezin mezun vermesinin kendileri için bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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