İhh'dan Afrin'e Acil Gıda Yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezindeki Mahmudiye Mahallesi'nde 2 bin aileye ekmek, konserve, makarna ve su yardımı yaptı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis İHH Suriye Çalışmaları Basın Birimi Sorumlusu Ali İmran Durman, Afrin kent merkezinin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılmasının ardından sivil halka yardım ulaştırdıklarını belirterek, "Burada insanların en acil ihtiyacı ekmek, gıda ve su. Biz de bu doğrultuda Afrin özgürlüğüne kavuştuğu günden beri yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Afrin'deki fırınların da kullanılamaz halde olduğunu vurgulayan Durman, ilerleyen dönemlerde Afrin halkı için mobil fırın ve mobil aşevi göndereceklerini kaydetti.

İHH'nın Afrin'e yardımları

İHH, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Lojistik Merkez'de kurulan fırınla Afrinli ailelerin sofralarına her gün 30 bin ekmek ulaştırıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilk günden bu yana kurtarılan bölgelerde sivil halka el uzatan İHH'nın bölge halkına ulaştırdığı yardımlar arasında ekmek, su, konserve, parça et, çocuk bezi ve çeşitli acil ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.