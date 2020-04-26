İHH'dan 81 ile ramazan yardımı Ramazan çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürüten İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yurt içinde 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmayı planlanıyor.

Ramazan çalışmalarını "Hep Birlikte Ramazan" sloganıyla yürüten İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, yurt içinde 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmayı planlanıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, çeyrek asrı aşkın bir süredir her ramazanda iftar sofraları kuran, gıda yardımlarında bulunan İHH, bu yıl da yetimlerin yüzünü güldürmeyi, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor.

"Hep Birlikte Ramazan" sloganı ile çalışmalarını gerçekleştiren İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, ramazan bereketini 81 şehrin tamamına taşıyacak.

Türkiye'deki dağıtımların büyük bir çoğunluğunun tamamlandığı yardımlar sona erdiğinde, hayırseverlerin yardımlarından toplamda yaklaşık 700 bin kişi istifade etmiş olacak.

Koronavirüs nedeniyle yardımlar, planlanan vakitten daha erken yola çıkarılarak, 60 tır ile 81 şehre ulaştırılmaya başlandı. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılıyor.

Yurt içinde dağıtımı devam eden 150 bin kumanya paketinden 600 bin mağdur ve muhtaç istifade edecek. Hijyen paketi dağıtımlarından ise Türkiye'de 40 bin kişi istifade edecek.

Halihazırda yurt içinde 15 bin yetime düzenli destek sağlayan İHH, Ramazan Bayramı'nda da yetimleri unutmayacak, 150 TL karşılığında on binlerce yetime bayramlık kıyafet ulaştıracak.

İhtiyaç sahipleri, İHH aracılığıyla hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak.

İyilik hareketine destek olmak için

Başta Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlara zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını vermek isteyenler İHH'nın iyilik hareketine katılarak, ramazan boyunca gerçekleştirilen kampanyalara destek olabilecek.

Kampanyaya destek vermek isteyenler, "FITRE" yazıp 4072'ye SMS göndererek 27 TL,

"IFTAR", "KUMANYA" ya da "BAYRAMLIK" kelimelerinden birini yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL, İHH'nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilecek.

Kaynak: AA