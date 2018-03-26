İhh'dan 30 Bin Yemenliye İnsani Yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Yemen'in 7 ayrı bölgesinde 30 bin kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yemen'de mevcut iç karışıklık ve siyasi istikrasızlık sebebiyle ekonomik ve sosyal hayat durma noktasına geldi. Kamu kurumları vatandaşlara aylardır yeterli hizmeti ulaştıramazken, İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin yaşandığı ülkede kıştan etkilenen ailelere yönelik yardım projelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda hayırseverlerin destekleriyle İHH, Yemen'de 4 bin 761 aileye un, şeker, pirinç, sıvı yağ, kutu konserve ve bebek maması yardımında bulundu. 30 bin kişinin istifade ettiği yardımlar Yemen'in Sana, Taiz, Shabwah, İbb, Al-Beyda, Lahijj, Raymah ve Visab bölgelerinde dağıtıldı.

İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, yardımların yapılmasında emeği geçen İHH gönüllülerine ve özellikle yurt dışından fon desteğinde bulunan Katarlı Sakhaa Kurumu'na teşekkür etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleri ile Yemen'deki sağlık yardımlarına devam edecek. - TAİZ