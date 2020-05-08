İHH çocukların yüzünü güldürdü

Sivas İnsani Yardım Vakfı (İHH) ihtiyaç sahiplerine para yardımında bulundu.

Sivas İnsani Yardım Vakfı (İHH) ihtiyaç sahiplerine para yardımında bulundu.

Dernek binasında açıklama yapan İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, "Ramazan ayının 15. gününde ihtiyaç sahipleri için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı etkinlikleri yapamıyor. Biz de dernek olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım ediyoruz." dedi.

Zileli, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in 160 çocuğa bayramlık kıyafet alınması için yardımda bulunduğunu, bir esnafın ise çocuklara bisiklet vereceğini söyledi.

Zileli, desteklerinden dolayı Bilgin ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti

Kaynak: AA