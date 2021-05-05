İHH Bursa Şubesi Suriye'deki kamplara 14 tır yardım gönderdi
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İHH Bursa Şubesi Suriye'deki kamplara 14 tır yardım gönderdi

İHH Bursa Şubesi Suriye'deki kamplara 14 tır yardım gönderdi
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince Suriye'deki kamplara gönderilen yardımlar 1000 tıra ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince Suriye'deki kamplara gönderilen yardımlar 1000 tıra ulaştı.

İHH Bursa Şubesinin Afet Koordinasyon Merkezi'nde hazırlanan 14 tıra insani yardım malzemeleri, gıda ve temizlik ürünü gibi ihtiyaçlar yüklendi.

Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan programda konuşan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, yardım tırlarının hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlandığını belirtti.

Ramazan ayı içerisinde toplamda 35'inci yardım tırını bölgeye gönderdiklerini aktaran Kaptan, şöyle konuştu:

"Suriye'deki kardeşlerimizin imtihanı ağır, ciddi sıkıntılar içerisindeler. Kendi topraklarında 5-10 kez mevki değiştiren bir aileyi düşünün. Ağaç kabuklarıyla ayakta duran bir toplumdan bahsediyoruz. Biz orada gönderdiğimiz meyveleri ilk kez gören çocuklara şahit olduk. Allah'a hamdolsun sizlerin de desteğiyle biz o mazlumların yanında olmaya gayret gösterdik. Oradaki yetimlerimize sahip çıktık."

Ramazan ayında Bursa'da da ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar da yaptıklarını ifade eden Kaptan, "3 bin gıda kolisinin Bursa ve ilçelerinde dağıtımını yaptık. 250 bin lira fitre ve zekat dağıtımlarını arkadaşlarımız yapıyorlar. Aynı zamanda Bursa'daki ve ilçelerdeki yetimlerimizi de giydirerek yurt dışıyla beraber 1500 yetimimizin bayram öncesinde yüzlerini güldürdük." diye konuştu.

Hazırlanan yardım tırları dualar eşliğinde Suriye'deki kamplara uğurlandı. Böylelikle şubenin Suriye'ye gönderdiği yardımlar 1000 tıra ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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