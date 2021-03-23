İHH Bursa Şube Başkanı Kaptan, AA Bursa Bölge Müdürü Aksoy'u ziyaret etti
23.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'a ziyarette bulundu.
Kaptan, Başkan Yardımcısı Burhan Sayılgan ile gerçekleştirdiği ziyarette AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek Aksoy'a başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aksoy da Kaptan'a AA'nın çalışmalarını anlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler