İHH Burdur Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde iki yetim çocuğu sevindirdi
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İHH Burdur Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nde iki yetim çocuğu sevindirdi

İHH Burdur Şubesi, '15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'nde iki yetim çocuğu sevindirdi
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Burdur Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iki yetim çocuğa oyuncak ve pasta sürprizi yaptı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Burdur Şubesi, "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iki yetim çocuğa oyuncak ve pasta sürprizi yaptı.

İHH Burdur Şube Başkanı Hüseyin Çetinkaya, vakıf binasında yaptığı açıklamada, İHH olarak onlarca ülkedeki yüzbinlerce yetime sahip çıkmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yetimlerin barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Çetinkaya, yakınları olmayan yetimler için de yetimhaneler inşa etmeye çalıştıklarını aktardı.

Çetinkaya, 50 ülkede, Türkiye'deki 77 kentte 110 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstlendiklerine dikkati çekerek,"Burdur İHH derneği olarak kentte tespit ettiğimiz 74 yetim evladımıza düzenli destek sağlıyoruz. Bunun yanında 12 civarında dönemsel yardım sağladıklarımız yetimlerimiz var. Yetimlerin ihtiyaçlarını geliştirdiğimiz sponsorluk sistemleri ve yetim yardım fonlarıyla karşılıyoruz. Yetim gülerse dünya güler." diye konuştu.

Açıklamanın ardından şube başkanı Çetinkaya ve İHH kadın gönüllüleri Kışla Mahallesi'ndeki prefabrik evde yaşayan, babalarını trafik kazasında kaybeden iki yetim kardeşe pasta, balon ve çeşitli hediyeler götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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