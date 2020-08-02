İHH, Bosna Hersek'te kurban eti dağıtımı yaptı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'te, Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu ile İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Bosna Hersek'te, Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumu ile İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti dağıttı.

İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Feyza Tanok Sehbajraktarevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye kurban eti dağıtıldığını söyledi.

Dağıtımların başta başkent Saraybosna olmak üzere Zenica, Doboj, Srebrenitsa, Zepa, Kakanj ve Tuzla'da yapıldığını belirten Sehbajraktarevic, kurban etlerinin yetim çocuklara da verildiğini ifade etti.

İHH, "Kurban rahmettir" sloganıyla düzenlenen bu yılki kurban kampanyası kapsamında hayırseverlerin destekleriyle Türkiye'de ve 52 ülkede 82 bin 411 hisse kurbanı 3 milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibine ulaştırdı.

Kaynak: AA