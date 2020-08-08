İHH Beyrut'ta 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı
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İHH Beyrut'ta 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından bölgedeki 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı.

İHH Beyrut'ta 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı
08.08.2020 10:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:25

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın ardından bölgedeki 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı.

Vakıftan yapılan açıklamada, geçen salı Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle şehirde adeta hayatın durduğu belirtildi.

En az 154 kişinin ölümüne ve 5 bine yakın kişinin de yaralanmasına sebep olan patlama nedeniyle enkaz altında kalanların arama kurtarma çalışmalarının hala sürdüğü ifade edilen açıklamada, hastanelerde yaralıları alacak yer kalmadığı, ülkede gelecek günlerde de gıda krizinin baş göstereceğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Patlamanın olduğu limandaki tahıl ambarının, ülkenin ana besin kaynağını oluşturduğu ve patlamadan sonra yok olduğu aktarılan açıklamada, kısa sürede ülkeye yeterli düzeyde un ulaştırılmazsa insani krizin boyutunun artacağından endişe edildiği vurgulandı.

"Kriz bitene kadar Lübnan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"

Bölgedeki patlamayı haber alır almaz harekete geçen İHH'nın çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vakfın ilerleyen günlerde hayırseverlerin de destekleriyle Türkiye'den bölgeye 2 konteyner un gönderimi, ev onarımları, gıda, su, hijyen paketi, fırın işletimi ile beraber ekmek ve elbise dağıtımlarını yapmayı planladığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Medya Biriminden Bilal Gündoğdu, patlamayı haber alır almaz çalışmalara başladıklarını, 4 aşamalı eylem planıyla birlikte çalışmalara katkı sağladıklarını ifade etti.

Gündoğdu, vakfın bölgedeki çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk gün bölgedeki partnerimiz aracılığıyla hem arama kurtarma çalışmalarına destek verdik hem de ambulans ekibiyle birlikte yaralıların hastaneye sevkini sağladık. Sonraki günlerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlayarak ülkedeki seferberliğe katkına bulunduk. Aynı zamanda da Filistinli ve Suriyeli mültecilerin yaşamış olduğu kamplarda daha önce kurduğumuz aşevlerinin kapasitesini artırdık ve patlama nedeniyle evsiz kalan Lübnanlılara hazır yemek ulaştırdık. Ayrıca, acil yardım kampanyası başlatarak bölgedeki mağdur halka gıda yardımında bulunduk. Gıda ve hazır yemek yardımlarımızdan bugüne kadar toplamda 3 bin 700 kişi istifade etti. Kriz bitene kadar Lübnan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz."

Lübnan halkından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Açıklamada, patlama nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen 52 yaşındaki Yusuf Malouk'un görüşlerine de yer verildi.

Malouk, yardımları nedeniyle Türk halkına teşekkür ederek, "Deniz kenarındaki patlama nedeniyle çoğu insanın evi zarar gördü. Türkiye'den gelen devlet kurumlarına, İHH'ya gıda ve diğer yardımları nedeniyle teşekkür ederiz. Özellikle de patlamadan zarar gören mağdur Lübnanlılar olarak, Lübnan halkıyla büyük bir dayanışma örneği gösteren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH aracılığıyla Lübnan halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, vakfın internet sitesinden detaylı bilgi alarak, yardımda bulunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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