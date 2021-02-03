İHH Beykoz Temsilciliğinden Suriye'ye yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Beykoz Temsilciliği, Suriye'ye iki tır yardım malzemesi gönderdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Beykoz Temsilciliğince hazırlanan içinde 100 paket çocuk maması, 300 paket çocuk bezi, 110 adet gıda kolisi, 200 battaniye, 100 yatak süngeri, kadınlar için hijyen paketi ve tıbbi malzemenin bulunduğu yardım tırları yola çıktı.

Uğurlama töreninde konuşan İHH Beykoz Temsilcisi Uğur Yoleri, bağışta bulunanlara teşekkür ederek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine her nerede olurlarsa olsun yardımlarımız elimizden geldiğince devam edecek. Bugüne kadar yardımlarını bizden esirgemeyen hayırseverlere, ilçe halkımıza ve idarecilerimize ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

Temsilcilikçe bugüne kadar Suriye'ye 41 kez yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür