İhh Azerbaycan'da Kurban Kesimi Yaptı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kurban Bayramı'nda yardım faaliyetlerini Azerbaycan'da da sürdürüyor.

İHH, Azerbaycan'ın Saatlı, Tovuz, Gebele ve Guba kentlerinde 8 büyükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 56 hisse kurban keserek toplamda 500 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyor. İHH bu sene çoğunlukla Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı iline bağlı Sımada köyünde de 4 büyükbaş kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İHH Orta Asya, Kafkasya Koordinatör Yardımcısı Muhammed Hamza Nedimoğlu, "Azerbaycan'ın Saatlı bölgesindeyiz. Bugün ve yarın toplamda 4 adet büyükbaş kurbanımızı keseceğiz. 28 hisse kurban yaklaşık 300-400'e yakın aileye dağıtılacak. Akabinde Tovuz, Gebele ve Guba bölgelerinde kesim ve dağıtımlar gerçekleştirilecek. Toplamında 8 büyükbaş kurbanımız kesilmiş ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmış olacak" açıklamasında bulundu.

Kesilen kurbanlar çoğunlukla Ahıska Türklerinin yaşadığı civar köylerde ihtiyacı olan ailelere dağıtıldı. - BAKÜ