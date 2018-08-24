İhh Azerbaycan'da Kurban Kesimi Yaptı
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kurban Bayramı’nda yardım faaliyetlerini Azerbaycan’da da sürdürüyor.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kurban Bayramı'nda yardım faaliyetlerini Azerbaycan'da da sürdürüyor.
İHH, Azerbaycan'ın Saatlı, Tovuz, Gebele ve Guba kentlerinde 8 büyükbaş olmak üzere toplamda yaklaşık 56 hisse kurban keserek toplamda 500 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyor. İHH bu sene çoğunlukla Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı iline bağlı Sımada köyünde de 4 büyükbaş kurban keserek ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
İHH Orta Asya, Kafkasya Koordinatör Yardımcısı Muhammed Hamza Nedimoğlu, "Azerbaycan'ın Saatlı bölgesindeyiz. Bugün ve yarın toplamda 4 adet büyükbaş kurbanımızı keseceğiz. 28 hisse kurban yaklaşık 300-400'e yakın aileye dağıtılacak. Akabinde Tovuz, Gebele ve Guba bölgelerinde kesim ve dağıtımlar gerçekleştirilecek. Toplamında 8 büyükbaş kurbanımız kesilmiş ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmış olacak" açıklamasında bulundu.
Kesilen kurbanlar çoğunlukla Ahıska Türklerinin yaşadığı civar köylerde ihtiyacı olan ailelere dağıtıldı. - BAKÜ