İHH Arama Kurtarma ekipleri, 2021'de 1582 gönüllüsüyle faaliyetlerde görev aldı

KAYSERİ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, geçen yıl 70 ilde 1582 gönüllüsüyle faaliyetlerde bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ekipler, orman yangınları ve sel felaketlerinin yaşandığı bölgeler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan birçok noktada yardıma koştu.

Ekipler, geçen yıl Antalya, Muğla, Aydın, Adana, Manisa, Denizli, Isparta, Hatay, Burdur ve Kayseri'deki orman yangınları ile Rize, Kastamonu, Artvin, Sinop, Bartın ve Irak- Erbil'deki sel felaketlerinde görev aldı.

İhh Afet Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler 2021'de 125 müdahale çalışması, 472 eğitim programı, 27 tatbikat, 428 toplantı, 146 sportif faaliyet, 77 kayıp vakası operasyonunda görev alırken, 13 yangın, 10 ulaşım kazası ve 3 deprem sonrası oluşan afete müdahalede, 10 sel-su baskınında, 9 farklı canlı kurtarma faaliyetinde ve 3 bina çökmesinde kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

İhh Arama Kurtarma ekipleri, geçen yıl 70 ildeki 1582 gönüllüsüyle çalışmalara aktif katılım sağladı.

Ayrıca afetlere daha iyi hazırlanmak için 9 dalda eğitim faaliyetleri icra edildi.

Bu kapsamda verilen eğitimler şöyle:

"İhh Doğada Arama Kurtarma (DAK) Eğitiminde 298 kursiyer 6 farklı ilde DAK1 ve DAK2 eğitimleri, 22 kursiyer de eğitmen eğitimi aldı. Yüksekte Çalışma ve Arama Kurtarma Eğitmen Eğitimi 30 kursiyerin katılımıyla Konya'da yapıldı. İHH Kentsel Arama Kurtarma (KAK) Eğitiminde 623 kişiye 8 ilde eğitim verildi. İHH Suda Arama Kurtarma (SAK) Eğitiminde 360 kursiyer 2 ilde eğitim aldı. Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitiminde, Ankara'da 30 kadın katılımcıya eğitim verildi. Türkiye'deki İHH teşkilatlarında geçen yıl 300 kişi ilk yardım eğitimi aldı. Çevrim içi eğitimlerde ise 14 bin kursiyerin katılımıyla psikososyal destek, doğada arama kurtarma, ilk yardım ve telsiz eğitimleri verildi. TİKA ile Bosna Hersek'te 2 aşamadan oluşan DAK eğitmen eğitimi ve KAK temel eğitimine 51 kursiyer katıldı. Ayrıca, Endonezya ve Maldivler'den gelen 12 kursiyere de DAK temel ve SAK temel eğitimi verildi."

2022 hedefleri

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Afet Yönetimi Başkanı Emre Yerli, 1 Haziran-1 Eylül arasında meydana gelebilecek felaketler konusunda özel bir hazırlık yapıldığını kaydetti.

Yerli, bu yıl ülkede ekip oluşturma çalışmalarını tamamlayarak, ilçe bazlı ekip kurmaya ağırlık vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Uluslararası dirençlilik kazandırılması için aktif çalışma yürüttüğümüz 123 ülkede afet yönetimi anlayışımızı aktarmaya ve afetler konusunda iş birliklerini güçlendirmeye çalışacağız. Ülkemizde afetler konusunda çalışma yapan kurumlarla iş birliği yapmayı ve ortak çalışma kültürümüzü geliştirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.