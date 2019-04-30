İhh Arama Kurtarma Ekibinin Eğitim Çalışmaları

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekibinin Doğada Arama ve Kurtarma (DAK) Temel Eğitim Programı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğü tarafından hizmet içi eğitimler kapsamında Araban ilçesi Köklüce Mahallesi'nde düzenlenen 11. Bölge DAK Temel Eğitim Programı, 7 ilden 55 gönüllü ve 10 eğitmeninin katılımıyla yapıldı.

Eğitimde, kursiyerlere, doğada arama kurtarmanın tanımı, hangi alanların kamp alanı olabileceği ve kullanılacak teknik malzemeler hakkında temel bilgiler verildi.

İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş yaptığı konuşmada, eğitimlerde kendi hazırladıkları modülü uyguladıklarını belirtti.

Profesyonelleşme açısından bu eğitimleri çok önemsediklerini aktaran Altıntaş, "Bu eğitimleri de kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız eğitimlerin ileri seviyeleri de olacak. Eğitim programı kapsamında Türkiye'yi altı bölgeye ayırdık. Şu ana kadar eğitimlerimizi 3 bölgede gerçekleştirdik. İHH Arama Kurtarma olarak 27 ilde yapılanması olan, 15 ilde de operasyona çıkan ekipler seviyesine geldik. İnşallah bu eğitimlerimizi yaygınlaştırarak, daha profesyonel, daha operasyonel olarak, daha aktif ekipler haline gelmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA