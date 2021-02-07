İHH Afyonkarahisar temsilciliği Afyonkarahisarlı ailelere gıda kolisi dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afyonkarahisar temsilciliği pandemi dolayısıyla ekonomik sıkıntı yaşayan Afyonkarahisarlı ailelere gıda kolisi dağıttı.

Dört günde 200 aileye ulaşmayı hedefleyen İHH yetkilileri, organizasyon tamamlandığında yaklaşık 50 bin liralık yardım dağıtmış olacak.

Yardım faaliyetlerine İHH İstanbul Teşkilatlanma birim görevlisi Nurullah Polat, İHH yurt içi yardım birim görevlisi İbrahim Kılıç, İHH Afyonkarahisar Başkanı Ahmet Ertürk, İHH Başkan Vekili Arif Ören ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Afyonkarahisarlı ailelerin kapısını çalan ekipler, yardımlarla yoksul ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Hafta sonu yapılan çalışmalarda 70 aileye ulaşıldığı, toplamda ise 200 aileye ulaşılması hedefleniyor. Namaz ve İnfak kardeşliği Platformu tarafından desteklenen yardım paketlerinde temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

İHH Afyonkarahisar temsilcisi Ahmet Ertürk, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar İHH olarak Namaz ve İnfak Platformu'nun katkıları ile birlikte 4 günlük bir çalışma organizasyonu yapıldığını kaydetti.

İHH gönülleri, genç İHH, Kadın Kolları, ana kademedeki gönüllülerle birlikte öncelikli olarak belirlemiş oldukları 200 ailenin taramalarını yaptıklarını belirten Ertürk, şöyle devam etti:

"Bu taramalarda ihtiyaç durumlarına göre kumanya ev eşyası gıda paketleri kıyafet gibi ihtiyaçların giderilmesi sağlanıyor. Bizim buradaki yapmış olduğumuz çalışmada pandemiden dolayı mağdur olan kardeşlere gerek mülteciler olsun, gerek Afyonkarahisar halkı olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Katkılarından dolayı bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz ve inşallah bu 4 gün içerisinde 200 aileye, toplam da bine yakın kişiye dokunmuş olacağız. Bu kumanyaların her birinin bedeli 150 lira. Bununla birlikte ihtiyaçlara göre ayni yardımlarda yapılmaktadır eşya yardımlarımız yapılmakta, kıyafet yardımlarımız yapılmakta. Bu bağlamda da tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Yaklaşık olarak 50 bin liralık bir bütçe ile Şubat ayı çalışmamızı sürdürüyoruz."

"Şimdilik 70 aileye dağıtımları tamamlandı"

İHH İstanbul Teşkilatlanma birim görevlisi Nurullah Polat da İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Afyonkarahisar merkezde ihtiyaç sahibi aile tespiti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doğru kişiye ulaşmanın gayretini gösterdiklerini kaydeden Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afyon İHH ekiplerimizle birlikte Afyonkarahisar'ın tüm mahallelerinde ziyaretler devam ediyor. Tespit ettiğimiz birçok mülteci ailenin yanı sıra Afyonkarahisar'ın yerlisi olan kardeşlerinde de kapılarını çalıyoruz. Bu kapsamda ayni yardım dağıtımı yapılmakta, 50 bin liralık bir bütçe ayrıldı. Aynı zamanda Namaz ve İnfak Platformu'nun destekleriyle Afyonkarahisar'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerini ulaştırıyoruz. Şimdilik 70 aileye dağıtımları tamamlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan, işlerini kaybeden ve zor durumda kalan vatandaşlar öncelikli olmak üzere mülteci kardeşlerimize de destekleri ulaştırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay