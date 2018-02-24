İhh Afrin'deki Sivillere Yardım Ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kurtarılan Afrin'e bağlı Dayr Savvan köyünde yaşayan ailelere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı.

Operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Afrin'de terörden arındırılan Dayr Savvan köyünde ailelerin yardımına İHH yetişti.

İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, "Özgürleştirilen bu köyde yaklaşık 25 aile kalmış. Bizler bu ailelerin acil ihtiyaçlarını belirleyerek Türkiye halkının yardımlarını ulaştırdık." dedi.

Dayr Savvan'da ailelerin zor durumda olduğunu belirten Alaca, "Kurtarılan köyde birçok sivilin olduğunu öğrendik. Birkaç gündür ekmek ve gıda sıkıntısı yaşadıklarını belirttiler. Biz de bu doğrultuda ekiplerimizle beraber Dayr Savvan köyündeki sivillere gıda ve acil yardım desteğinde bulunduk." diye konuştu.

Ailelere, gıda kolisi, çocuk paketi, bebek bezi ve maması ile hijyen kiti yardımı yapıldı.

TSK ve ÖSO, Kilis'in karşısına düşen Suriye topraklarındaki Dayr Savvan köyünü 20 Şubat'ta teröristlerden temizlemişti.