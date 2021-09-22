İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: 'Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç' - Haberler
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İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: "Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç"

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, Afganistan'da başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca insan için kırmızı alarm çaldığını söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, Afganistan'da başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca insan için kırmızı alarm çaldığını söyledi.

Mücahit, AA muhabirine Afganistan'daki son durum ve İHH'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mücahit, "Afganistan'da maalesef durum iç açıcı değil. Özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalarla birlikte ülkenin birçok tarafından başka tarafına insanlar göç etmek zorunda kaldı. Sadece ocak ayından bu yana ülke içinde göç eden insan sayısı 600 bin oldu. Son yıllarda ise bu rakam toplamda 3 milyon 500 bin kişiye ulaşmış durumda." dedi.

"Yardıma muhtaç insanların yüzde 75'i kadın ve çocuk"

Evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar hayatlarını idame ettirmede çok büyük sıkıntılar çekerken ülke genelinde yoksulluk oranının yükseldiğini dile getiren Mücahit şunları söyledi:

"Özellikle gıda alanında birçok insan ihtiyaç sahibi durumunda. (Yaklaşık 35 milyon nüfusa sahip) Afganistan'da halkın yaklaşık 18 milyonu insani yardım ve temel ihtiyaç maddelerine muhtaç halde. 18 milyonun 14 milyonu gıda konusunda yokluk içinde. İnsani yardıma muhtaç insanların yüzde 75'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu insanlar ülkedeki siyasi belirsizlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Önümüz kış ve bu bilançonun çok daha vahim bir hal alması öngörülüyor. Bu tablo hiç iyi değil. Afganistan, Birleşmiş Milletler (BM) ve birçok uluslararası kuruluşun kırmızı alarm verdiği bir ülke."

Ülkedeki kuraklık gıda temini sorununu artırdı

İHH Afganistan birimi olarak gıda yardımını içeren bir acil eylem planını devreye soktuklarını anlatan Mücahit, "Şu anki tabloya, etkisini gösteren kuraklık da eklenince, Afganistan halkının gıda konusundaki ihtiyacı çok daha vahim bir duruma ulaşmış durumda. Afganistan halkı verimli bir hasat sezonu geçirmediği gibi önünde kış var. Bu da bilançonun çok daha ağır olması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki Afganistan fonlarının askıya alınması veya dondurulması nedeniyle ülkede para akışının azaldığına işaret eden Mücahit, bu nedenle fiyatların çok yükseldiğini ve halkın geçimini sağlamakta zorlandığını belirtti.

Hastanelerde de durum iyi değil

Sağlık sektörünün de olumsuz şartlardan etkilendiğine değinen Mücahit, "Burada hastaneler basit diyebileceğimiz medikal ekipmanlardan dahi yoksunlar. Zaten Afganistan'daki sağlık sektörü bundan önceki yıllarda da çok iyi bir seviyede değildi. Birçok hastane uluslararası yardıma bağlı bir şekilde kendilerini idame ettirmek durumunda." dedi.

İHH'nın Afganistan çalışmaları

Ülke genelinde yetim sayısının 500 ila 1 milyon olduğunu dile getiren Mücahit şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 yıldır burada İHH olarak, sağlık, kalkınma yardımları ve yetim destekleme gibi alanlarda projelerimizi yürüttük. Bu kapsamda yetimhanelerimiz ve okullarımız var. Afganistan'da yaklaşık 2 bin yetime yetim sponsorluğu projesi kapsamında destek oluyoruz. Şu an Afganistan'da yetim sayısı çok fazla. Bu rakamın en az 500 bin civarında olduğu belirtilirken bir milyona kadar çıktığı da söyleniyor. Biz de yetim alanındaki çalışmalarımızın kapsamını genişletmeye çalışıyoruz."

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç: Ülkede 18 milyon kişi insani yardıma muhtaç

İHH Afganistan Sorumlusu Kılıç:
AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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