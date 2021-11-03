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İHH Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
İHH Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'da Parvan vilayetindeki ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'da Parvan vilayetindeki ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

İHH Afganistan Sorumlusu Mücahit Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'a yardım kampanyası kapsamında Parvan vilayetinde yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Kılıç, "Parvan vilayetine bağlı Gurbend ilçesinin Siyagard kasabasındaki ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda ve kumanya dağıtımımızı yaptık." dedi.

Afganistan'ın birçok bölgesinde insanların açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kılıç, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre ülkede yaklaşık 23 milyon insan yetersiz beslenmekte. Kış mevsiminin gelmesiyle 1 milyon çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe edilmektedir." ifadesini kullandı.

Kılıç, ülkedeki mevcut durum göz önüne alınarak İHH'nin ihtiyaç sahibi ailelere hızlı bir şekilde ulaşmaya çalıştığını ve gıda yardımı dağıtma faaliyetlerine ileriki günlerde de devam edeceklerini kaydetti.

İHH Afganistan'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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