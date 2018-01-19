İhh Acil Yardım Ekibi Sertifikalarını Aldı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı ekibi, "Acil Yardım, Arama ve Kurtarma" eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas İl Başkanlığı ekibine eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için valilik makamında tören düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, İHH'nın dünyanın her yerine insani yardım götürdüğünü belirtti.

Sivas'ta gönüllü arama-kurtarma ekibinin oluşturulmasının sevindirici olduğunu aktaran Gül, "İlimiz tam bir kavşak noktada. Doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yollara sahip. Her türlü doğal afette ya da kazalarda devletimizin dışında sivil toplum kuruluşlarına da ihtiyaç olacaktır. AFAD ile yaptığınız protokol ile çeşitli eğitimler sonrası gönüllü olarak buna katkı vermeniz bizim için çok önemli. İlimizdeki acil kurtarma ekibine güç katmış oldunuz. Hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas İHH Başkanı Ahmet Çakmak da 30 kişilik ekibin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden arama-kurtarma, İl Sağlık Müdürlüğünden ise ilk yardım eğitimi aldığını belirterek, "Şu an itfaiye ile ilgili çalışmalarımız var. Ayrıca sualtı ile telsiz eğitimlerimiz de olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Gül, 30 kişilik gönüllü ekibe sertifikalarını verdi.