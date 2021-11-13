İHH, abluka altındaki Gazze'de 1800 aileye insani yardım dağıttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHH, abluka altındaki Gazze'de 1800 aileye insani yardım dağıttı

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
İHH, abluka altındaki Gazze'de 1800 aileye insani yardım dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altında olan Gazze'de, 1800 aileye gıda yardımında bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altında olan Gazze'de, 1800 aileye gıda yardımında bulundu.

İHH Gazze Şubesi Enformasyon Müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın, Gazze'de yoksul ailelere gıda paketi dağıttığını söyledi.

Gıda paketlerinin 1800 aileye ulaştırıldığını ifade eden Şurfa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ışığında, İHH'nın yardımlarının ulaştırılması için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi tutuklandı

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi tutuklandı

 Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title