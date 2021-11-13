İHH, abluka altındaki Gazze'de 1800 aileye insani yardım dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, İsrail ablukası altında olan Gazze'de, 1800 aileye gıda yardımında bulundu.

İHH Gazze Şubesi Enformasyon Müdürü Mahmud eş-Şurfa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İHH'nın, Gazze'de yoksul ailelere gıda paketi dağıttığını söyledi.

Gıda paketlerinin 1800 aileye ulaştırıldığını ifade eden Şurfa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ışığında, İHH'nın yardımlarının ulaştırılması için elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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