İHH 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı
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İHH 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı

30.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:21
İHH 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2020'de aralarında Ukrayna, Nijer ve Gana'nın da bulunduğu 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2020'de aralarında Ukrayna, Nijer ve Gana'nın da bulunduğu 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre, Afrika ve dünyanın diğer coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri "Luh" adı verilen tahtalara yazarak Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Afrika'daki Kur'an-ı Kerim ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdüren vakıf, hayırseverlerin desteğiyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim vererek yardımda bulunuyor.

İHH, 2020'de çoğunluğu Afrika'da olmak üzere 7 ülkede 25 bin 600 Kur'an-ı Kerim dağıttı. Vakıf, Ukrayna, Nijer, Kamerun, Sierra Leone, Çad, Gine ve Gana'da dağıttığı Kur'an-ı Kerimlerle Müslümanların mushaf ihtiyaçlarının giderilmesini hedefliyor.

Ukrayna'da dağıtılan 10 bin Kur'an-ı Kerim, Rusça ve Ukraynaca mealli olarak dağıtıldı. 2020'de yapılan Kur'an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte İHH'nın bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısı 242 bine ulaştı.

Ayrıca, İHH'nın eğitim çalışmaları kapsamında yıl içerisinde Sudan, Nijer, Mali, Kolombiya ve Tayland Patani'de 16 imam görevlendirildi ve Patani'de 16 Kur'an kursunun inşaatı tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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