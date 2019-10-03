İHH 5 tır yiyecek ve giyeceği Suriye'ye uğurladı

03.10.2019 12:16

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Bursa Şubesi, Suriye'nin İdlib şehrindeki insani krizin büyümesinin ardından 5 tır yiyecek ve giyeceği Suriye'deki mülteci kamplarına gönderdi.



Marmara Afet Koordinasyon Merkezi'nde yüklenen tırlar dualarla yola çıktı. İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, "İdlib'te ciddi bir sıkıntı var. Krizin önüne geçmek için açtığımız fırınlarımızda un talebi var. Zor şartlar altında hizmet veren fırınlarımız kapanma noktasına geldi. Bizler de gayret ederek aylık un yardımlarını düzenli olarak göndermeye çalışıyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde meyve tırlarını göndereceğiz. Şu anda eğitim dönemi başladı. Eğitimle alakalı da mülteci kamplarında çocuklar açık arazide eğitim görüyor. Ne eğitim alabilecek materyalleri ne de oturabilecek bir sıraları yok. İnşallah bir kampanya başlattık. Okullarda ihtiyaç fazlası sıra ve masaları mülteci kamplarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Yani eğitim döneminde sıralarla alakalı eğitim desteği yapmış olacağız. Tüm Bursa halkını, Suriye'deki mülteci kamplarında aydınlık bir nesil yetiştirilmesine katkı vermek adına bu kampanyaya destek vermeye çağırıyorum" dedi.



İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, bugüne kadar 773 iyilik tırını Suriye'ye uğurladıklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA