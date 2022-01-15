İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı - Haberler
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İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2021 yılında 7 Afrika ülkesindeki hafızlık öğrencilerine 21 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2021 yılında 7 Afrika ülkesindeki hafızlık öğrencilerine 21 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocuk ve yetişkin çok sayıda Müslüman, Kur'an-ı Kerim'e ulaşamadıkları için ayetleri "luh" adı verilen tahtalara yazarak öğrenmeye ve hafız olmaya çalışıyor.

Hayırseverlerin destekleriyle hafızlık öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye ederek yardımda bulunan İHH da 2021'de Gine ve Mali'de 2 bini Fransızca mealli olmak üzere 13 bin 500, Çad'da 2 bin 900, Gana'da 2 bin, Nijer ve Sudan'da toplamda 2 bin, Sierra Lone'de ise 600 olmak üzere toplam 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

Bu kapsamda, İHH'nın bugüne kadar dağıttığı mushaf sayısı 263 bine ulaştı.

Ayrıca vakfın 2021'deki eğitim çalışmaları kapsamında Tayland Patani'de Kur'an kursu için 18 binanın inşasına başlandı.

İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

İHH 2021'de Afrika'da 21 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle 2021 yılında 7 Afrika ülkesindeki hafızlık öğrencilerine 21 bin Kur'an-ı Kerim hediye etti.

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