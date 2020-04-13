İHH 131 bin mağdura insani yardımda bulundu İHH İnsani Yardım Vakfı, "Şimdi Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 131 bin 232 muhtaca, gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Şimdi Dayanışma Vakti" kampanyası kapsamında bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 131 bin 232 muhtaca, gıda ve hijyen paketi ulaştırdı.

İHH'dan yapılan açıklamaya göre Vakıf, 81 ildeki gönüllüleriyle, evinden çıkamayan yaşlı, hasta ve muhtaçları ziyaret ediyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

İHH, tüm Türkiye'de 100 bin adet kumanya dağıtmak üzere harekete geçerek ihtiyaç sahiplerine kolileri ulaştırmaya başladı. Ayrıca İHH, 10 bin adet hijyen paketi dağıtımlarını da sürdürüyor. Yardımları kapı kapı dolaşarak muhtaç ailelere ulaştıran ekipleri, sadece dağıtım yapmakla kalmıyor ayrıca ailenin nakdi yardıma ihtiyacı olup olmadığını da yerinde gözlemliyor.

İHH, Türkiye'de şu ana kadar 32 bin 808 aileye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. Yardımlardan, toplamda 131 bin 232 kişi istifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar; 30 bin 409 kumanya kolisi ve 4 bin 732 hijyen paketi ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Kampanya kapsamında vakıf, yardım talep formu oluşturarak mağdurların kullanımına açtı. Bugüne kadar formu 34 bin 959 kişi doldurdu.

İHH'nın, valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile koordineli bir şekilde 10 milyon lirayı, yetim aileleri başta olmak üzere işten çıkartılan ve gündelik işlerde çalışanlara teslim etme hazırlıkları ise sürüyor.

Kaynak: AA