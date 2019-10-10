İHH, 120 bin hastanın gözlerini açtı

10.10.2019 13:36

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteğiyle 2007 yılında başladığı katarakt ameliyatlarıyla yaklaşık 120 bin hastanın gözlerinin yeniden açılmasını sağladı.

Vakıftan, Dünya Görme Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İHH'nın 2007'den bu yana önlenebilir körlükle mücadele kapsamında çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

7,7 milyar insanın yaşadığı dünyada toplam nüfusun 253 milyonunun görme engelli olduğu anlatılan açıklamada, görme engellilerin 66 milyonunun da katarakt hastası olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de genellikle yaşlılarda görülen ve tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığının, dünya genelinde yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görüldüğüne işaret edilerek, teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insanın ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybettiği ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürdüğü bilgisi verildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın 2007 yılında "Siz Görürseniz Onlar da Görecek" sloganıyla Afrika'da başlattığı Katarakt Ameliyatları Projesi ile 2019 yılı itibarıyla Asya kıtasına da ulaşarak toplam 119 bin 361 ameliyatın gerçekleştirilmesini sağladığı ifade edilen açıklamada, vakfın, dünyanın 17 ülkesinde gerçekleştirdiği katarakt ameliyatlarının yanında, AID Uluslararası Doktorlar Derneği ile birlikte 355 bin 79 hastayı muayene ettiği, 726 bin 222 kişiyi de saha taramasından geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Togo, Benin, Nijerya, Gana, Mali, Çad, Uganda, Tanzanya, Sierra Leone, Nijer, Sudan, Etiyopya, Mozambik, Somali, Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'da uygulanan projede bugüne kadar Türkiye'den 85 doktor, 128 hemşire ve sağlık memurunun görev aldığı belirtildi.

"Engelsiz Afrika Projesi"

Afrika'da yaşayan çok sayıda görme ve işitme engelli çocuğa, çoğu zaman toplum tarafından dışlandıkları için gerektiği gibi bakılmadığı anlatılan açıklamada, çocukların çoğunun ciddi hastalık ve beslenme sorunları yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, hastalıkların çocuklar üzerinde kalıcı hasar bıraktığı veya ölümlere sebep olduğuna işaret edilerek, İHH'nın bölgede sadece katarakt ameliyatları gerçekleştirmediği, "Engelsiz Afrika Projesi" ile görme engelli Afrikalıların barınma, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılandığı vurgulandı.

Hayırseverlerin, İHH'nın Asya ve Afrika'daki katarakt çalışmalarına destek olmak için tüm operatörlerden KATARAKT yazıp, 3072'ye SMS göndererek projeye 5 lira katkıda bulunabileceği bilgisi verildi.

Kaynak: AA